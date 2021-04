Cagliari-Parma 4-3: clamorosa vittoria per i rossoblu che credono ancora alla salvezza

Il Cagliari batte il Parma 4-3 in rimonta in una gara valida per la 31 giornata del campionato di Serie A.

Il rocambolesco risultato finale è stato deciso dai gol di Pavoletti, Marin, Pereiro e Cerri di cui gli ultimi due sono arrivati al 92′, per il momentaneo 3-3, e al 94′ per il 4-3 finale. Inutili le reti segnate da Pezzella, Kucka e Man per il Parma.

Con questa vittoria il Cagliari è soli due punti dal Torino e dalla salvezza ma avendo allo stesso tempo due partite in più. Questa sconfitta avvicina, invece, il Parma alla retrocessione in Serie B.

