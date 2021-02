Il Torino batte 1-0 il Cagliari in una gara valida per la 23 giornata del campionato di Serie A.

Decide il risultato finale un gol di Bremer segnato al 77 minuto. Vittoria importantissima per il Torino che allunga in classifica e si mette a +5 dal terzultimo posto occupato proprio dal Cagliari che non vince da 15 giornate.

