Questa sera si è giocata Cagliari-Torino che ha visto vincere i rossoblù con il risultato di 4-2.

A decidere il punteggio finale sono stati i gol di Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro per il Cagliari e quelli di Bremer e Belotti per il Torino. Con questa vittoria i rossoblù tornano in piena corsa per un posto in Europa League mettendosi a un punto dal Parma. I granata, invece, restano a 6 punti dalla zona retrocessione grazie anche alla sconfitta di ieri del Lecce.

