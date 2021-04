Cagliari, Vicario: “Sono cresciuto con Meret. Vogliamo fare risultato a Napoli”

Il portiere del Cagliari, Vicario, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiolina. Questo il passaggio su Meret e il Napoli.





“Con Alex ci sentiamo spesso perché siamo cresciuti insieme a Udine. Ci siamo incrociati da avversari l’anno scorso in un Perugia-Napoli di coppa Italia e ora avrò piacere di rivederlo domenica. Il Napoli si è attestato nella zona altissima della classifica a conferma che sono un’ottima squadra. Ma ora per noi non è certo il momento di badare troppo a chi abbiamo di fronte. Ci sono cinque partite che ci separano dalla fine e in ognuna di esse dobbiamo cercare di raccogliere il massimo”.

