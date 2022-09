Cagni: “Napoli-Spezia sarà una gara diversa, il pubblico dovrà avere pazienza”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore, che ha parlato della sfida di domani.

Questo il suo intervento:

“Kvaratskhelia? In tanti me ne parlarono prima di venire al Napoli. Tutti mi assicuravano del suo talento e così è stato. E’ stato un acquisto importantissimo come quello di Kim. Avevo scetticismi sulla partenza di Koulibaly, ma lo ha già sostituito alla grande. Giuntoli è stato davvero bravo. Napoli-Spezia? Il problema è fisico. La squadra ha speso tantissimo contro il Liverpool.

Per Luciano la grossa difficoltà sarà tenere il livello espresso in Champions non è semplicissimo. Non vi aspettate un’alta intensità contro lo Spezia, sarà una gara meno divertente. Non sarà semplice recuperare le giuste energie per la sfida ai liguri. Anche il pubblico dovrà avere grande pazienza, perché queste gare se non le sblocchi subito poi diventano difficilissime da portare a casa. Lo Spezia è una squadra ostica, che vive un momento complicato anche dal punto di vista dirigenziale. Verrà al Maradona per vendere carissima la pelle“.

