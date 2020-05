Cairo contro play-off e play-out: “Non si cambiano le regole a stagione in corso”

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibile soluzione dei play-off e dei play-out alla ripresa del campionato.

“Navighiamo a vista, sono ripresi gli allenamenti collettivi. Bisogna capire quali saranno le decisioni del Governo sulla ripartenza e se ci potrà essere, e poi altre cose nel caso ci fosse un altro stop. Si leggono tante cose, deve essere tutto ben codificato e regolamentato per potersi organizzare. Cambiare le regole in corso non è mai una cosa giusta, i play-off e play-out avvengono in altri campionati e altri sport e non condivido il fatto di modificare le cose. Non penso sia giusto. Vedremo cosa succederà, oggi è difficile dirlo.”

