Cairo: “I calciatori sono fermi da due mesi. Quanto ci metteranno a tornare in forma? “

l presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport, su Rai Radio Uno. Queste le sue parole.

«Ho sentito tante ipotesi diverse, tante possibili soluzioni. Ritengo sia meglio mantenere l’attuale format del campionato perché è la cosa migliore, a cui la gente è abituata e che preferisce. Credo sia giusto. Nel momento in cui fosse possibile ripartire, si riparte e si fa tutto ciò che si può fare. Questa è una stagione molto particolare, in cui i calciatori sono fermi da due mesi, vivono quindi una situazione assolutamente senza precedenti. Un calciatore fermo e in casa da due mesi mi chiedo come riprenderà la sua attività, quanto ci metterà a ritornare in forma. Ci sono squadre che hanno avuto malati di Covid-19: quando i calciatori potranno tornare in condizioni di riprendere con tranquillità? Ci sono una serie di cose che vanno tenute in conto per cui non lo so, sono dell’idea di mantenere le tradizioni del nostro campionato, cercare di fare tutto quello che si può fare per questo e poi dobbiamo pensare anche al futuro alla prossima stagione. Preferisco che a dire queste cose siano la Lega e i rappresentanti di tutte le società».

