Cairo: “Tutte le categorie devono mostrare più collaborazione”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto nel corso del Festival dello Sport per parlare della situazione attuale del calcio in Italia.

Parole critiche quelle del presidente del Torino; a seguire l’intervento di Cairo riportate da Ansa:

“Noi come Serie A ma anche tutte le categorie devono mostrare una maggiore collaborazione. Questo è un calcio di guerra, un’economia di guerra. Al momento c’è un protocollo che in qualche modo viene emendato per la partita Genoa-Torino. Qualcosa che valga per tutti ed è stato deciso. Certamente credo sia molto importante che ci sia un’unione, siamo in una situazione senza precedenti.

I calciatori oggi devono avere la consapevolezza che siamo in un momento particolare e che i loro comportamenti hanno una valenza particolare. Ci deve essere un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti.“

