Calabrò, ex giudice: “Una Asl non può fermare l’industria calcio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto l’ex giudice Piero Calabrò che ha parlato di Juventus-Napoli.

A seguire le sue parole:

“Ho sangue bianconero. Juventus-Napoli? Non è un caso tra Juventus e Napoli, poteva accadere contro qualsiasi altra squadra. La Juventus non ha mai chiesto il 3-0, se Lega ha voluto che si giocasse, la Juventus ha rispettato la Lega. La stessa Lega ha un presidente voluto anche dal Napoli, ma non votato dalla Juventus. Già sarà difficile con il protocollo attuale, se poi tutti i club lo mettono in discussione, allora il campionato finisce ed i club medio-piccoli scompariranno. È una questione solo tra il Napoli e la Lega.

Dichiarazioni di Agnelli? Se si vuole fomentare solo la rivalità tra Juve e Napoli non si va da nessuna parte. Lepore ha detto cose fuori luogo nell’intervista fatta con voi: un magistrato queste cose non avrebbe dovuto dirle. Una frittata fatta da chi non ha rispettato il protocollo. Non è possibile che un’attività come il calcio di rilevazione nazionale sia decisa da un provvedimento della Asl, non si può fare industria. Sia il Ministero della Salute a mettere tutti d’accordo.“

Comments

comments