Calaiò: “Mertens poco brillante, contro il Milan farei giocare Zielinski”

Emanuele Calaiò, protagonista della doppia promozione del Napoli dalla Serie C alla Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’arciere, come veniva soprannominato dai tifosi azzurri, ha parlato del prossimo impegno che attende la squadra di Gattuso, contro il Milan: “Rivedrei un po’ il sistema del gioco del Napoli per la gara contro il Milan, in quella gara gli azzurri rischiano un po’. Giocherei con una punta in meno, il Milan verticalizza subito sulle punte, appoggiandosi su Ibra e partendo in contropiede, il Napoli con due soli giocatori in mezzo al campo può rischiare. Gattuso non vuole rinunciare ai quattro attaccanti, ma ha avuto la fortuna di prendere Bakayoko, non credo che senza di lui avrebbe giocato in questo modo. Non rinuncerei mai a Zielinski se sta bene, ha strappo e tecnica, con il polacco a fianco di Fabian e Bakayoko e vedendo un Mertens non in grandissima forma, lo farei giocare al posto di Dries”.

Comments

comments