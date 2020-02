Calaiò: “Napoli-Torino? E’ una partita dove il Napoli deve dimostrare maturità”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Calaiò, responsabile settore giovanile Salernitana:

“Siamo partiti in punta di piedi, migliorando l’andamento a campionato in corso. I playoff sono un obiettivo che questa piazza merita, stiamo facendo bene e la parola d’ordine è continuità. In questo momento i risultati sono ottimi, peccato aver perso qualche giocatore per strada per infortunio, ma stiamo andando bene. Abbiamo una partita difficile a Frosinone, con l’aiuto dello stadio cercheranno di vendere cara la pelle: è uno scontro diretto e bisogna rubare qualche punto.

Napoli-Torino? E’ una partita dove il Napoli deve dimostrare maturità, mettere da parte il Barcellona e concentrarsi sul campionato per provare ad andare in Europa. Molto difficile arrivare in Champions, ma non bisogna ripetere l’errore del Lecce e dimostrare maturità con una squadra “piccola” per risalire”.

