Calcagno: “Il salary cup non è attuabile e non riequilibra i conti delle società”

IL presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Il Salary Cup della Liga è inattuabile. Lo abbiamo testato per un decennio in Serie B e non ha riequilibrato i conti delle società.

Il nostro calcio è rimasto un gradino dietro ai suoi competitor anche perché il Sistema Paese non lo ha sostenuto. Penso agli stadi e a quanto la burocrazia abbia tarpato le ali a progetti che avrebbero potuto aiutare le società.

Oggi abbiamo club che non sono patrimonializzati e impreparati ad affrontare la crisi.

Durante il lockdown non c’è un’atleta che non abbia fatto delle rinunce economiche. Oggi dopo sei mesi siamo a parlare dello stesso discorso.

Ma quando parleremo di riforme e di prospettive con le altri componenti? Abbiamo calciatori professionistici che guadagnano meno di 50 mila euro l’anno.

Noi non accetteremo che il problema degli stipendi diventi lo specchietto per le allodole per non parlare dei problemi veri del calcio”.

