Calcagno, presidente AIC: “Si ragiona sull’anticipare le partite”

Umberto Calcagno, presidente temporaneo dell’AIC, riferisce della possibilità di anticipare l’orario delle partite e che se ne sta parlando con la Lega.

Di seguito le sue parole a Radio Anch’io Lo Sport:

“Ci stiamo ragionando insieme alla Lega per quanto riguarda anticipare l’orario delle partite, ma non siamo d’accordo sull’anticipo della partita del pomeriggio. Avevamo ipotizzato tre orari alle 17, alle 19 e alle 21. Chiediamo che in una situazione di eccezionalità ognuno debba fare un pezzo di strada. Partiamo dal presupposto che non ci saranno levate di scudi.

Stiamo solo ragionando, mi pare che i calciatori stiano dimostrando responsabilità nell’emergenza. Per tornare in campo c’è stato un lavoro lungo, difficile. Quel che era valido una settimana non lo era in quella successiva.

Credo sia normale che la percezione per i calciatori non fosse per tutti la stessa. Il lavoro fatto è stato però molto importanti, non fossimo ripartiti avremmo avuto ripercussioni devastanti.“

