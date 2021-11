Calciatrice del PSG arrestata per aggressione

Come riportato da L’Equipe, una calciatrice del Paris Saint Germain, Aminata Diallo è stata arrestata perché sospettata di essere la mandante dell’aggressione subita in strada da una sua compagna di squadra, Kheira Hamraoui, giovedì scorso.

La sera del 4 novembre Diallo ha riaccompagnato la vittima a casa, nel distretto dell’Yvelines, dopo una cena organizzata dal Psg in un ristorante della capitale. All’arrivo, due sconosciuti si sono avvicinati al veicolo e se la sono presa con Hamraoui, colpendola più volte con una sbarra di ferro. La calciatrice è stata poi portata all’ospedale di Poissy, dove le sono state messi punti a mani e gambe.

A causa della convalescenza, la 31enne ha dovuto saltare il match casalingo di ieri valido per la Champions League femminile contro il Real Madrid, vinto dal Psg per 4 a 0. Al suo posto è stata schierata titolare proprio Diallo, a cui spesso è stata preferita Hamraoui dall’inizio della stagione. Contattato, il club parigino ha spiegato di non essere al corrente del ruolo svolto dalla sua giocatrice nell’aggressione alla compagna e ha annunciato che collaborerà con la polizia per fare luce sui fatti.

Tramite un comunicato stampa il PSG ha confermato le informazioni rivelate da L’Equipe:

“Il Paris Saint-Germain prende atto del fermo di polizia di questa mattina di Aminata Diallo da parte dell’SRPJ di Versailles nell’ambito della procedura aperta a seguito di un’aggressione, giovedì sera scorso, ai danni di giocatori del club.”

