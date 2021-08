Al Bloomfield Stadium di Tel-Aviv in Israele si è giocata la finale della Supercoppa di Francia 2021 tra i campioni di Francia del Lille e il PSG vincitore della Coppa di Francia.

Il PSG in formazione rimaneggiata (priva di Mbappè, Neymar, Verratti, Sergio Ramos, Rafinha, Sarabia, Di Maria e Wijnaldum a mezzo servizio) è stato sconfitto 0-1 dal Lille per il gol di Xeka al 45′ del primo tempo.

Per il Lille, ex squadra di Osimhen, è il primo trionfo in Supercoppa di Francia.

