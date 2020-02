Calcio femminile, Napoli-Cittadella rinviata per allarme Coronavirus

Anche il calcio femminile si ferma per l’emergenza Coronavirus, Napoli-Cittadella rinviata dopo la decisione del comune di Casamarciano.

Per l’emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche nel calcio femminile. Niente Napoli Femminile-Cittadella oggi a Casamarciano, lo ha deciso il sindaco del Comune che ospita le gare interne della formazione azzurra in virtù del rischio contagio dettato dai numerosi casi di “Corona virus” registrati in Veneto. Il Napoli Femminile, nella persona del suo presidente Lello Carlino, ha preso atto della decisione “ad horas” del primo cittadino di Casamarciano che ha interdetto l’accesso all’impianto sportivo alle due squadre per ragioni di sanità pubblica.

