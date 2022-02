Calcio, in Europa persi 7 miliardi per il Covid. La Serie A è a -26%

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del calcio, che ha perso molti colpi a causa del Covid, con la Serie A tra quelle messe peggio.

Secondo il rapporto UEFA sono ben 7 i miliardi persi dal calcio in Europa. Questo perché non c’è stato un ridimensionamento di spese, stipendi e commissioni. Il rapporto riporta anche che i club stanno cercando di reagire ma che si devono dare nuove regole e fissare un nuovo calendario internazionale.

In tutto questo, tra i campionati di prima fascia la Serie A è tra quelli messi peggio. Dal 2019 al 2020, infatti, il campionato italiano ha perso il 21% del fatturato; i dati del 2021 non sono ancora disponibili ma la UEFA, nelle sue previsioni, riferisce che ci dovrebbe essere una perdita del 18%.

La rosea continua, parlando del fatto che il dato aggregato di tutta la pandemia dovrebbe portare ad una perdita del 26% per la Serie A. Per un confronto, la Gazzetta riporta anche i dati degli altri campionati; Liga e Bundesliga avrebbero una perdita del 19%, la Premier invece del 21%. Solo la Francia dovrebbe aver fatto peggio con la sua Ligue 1, con una perdita del 29%.

Per la prima volta dal FFP, inoltre, i conti sono tornati in rosso per i club del campionato italiano. Le prime cifre del 2021 indicano perdite per 299 milioni, chiude il quotidiano, riportando anche i dati degli stadi: nel 2020/21 ci sono stati solo 6,8 milioni di spettatori, un -90,8% in pratica.

Comments

comments