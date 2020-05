Calcio mortificato in Corea del Sud: bambole gonfiabili al posto dei tifosi

Calcio mortificato dalla scelta del club coreano del sud FC Seoul. Sono poi arrivate le scuse ai tifosi.



L’FC Seoul in occasione della partita giocata contro il Gwangju FC, ha riempito gli spalti con bambole gonfiabili con il volto coperto da mascherine al posto dei tifosi che non possono assistere alle partite negli stadi per le disposizioni anticoronavirus.

In seguito alle proteste dei tifosi il club ha deciso di scusarsi con i suoi fans:

“Vorremmo scusarci con i fan. Siamo profondamente dispiaciuti.

Vorremmo però chiarire che questi manichini sono stati fatti per apparire come dei veri umani, ma non sono per uso sessuale. Ce lo ha confermato anche il produttore, una società di nome Dalcom, che ha assicurato che siano manichini per esposizione di capi di abbigliamento.

Abbiamo ricontrollato tre volte che non fossero per uso sessuale. La nostra intenzione era di fare qualcosa di spensierato in questi tempi difficili. Penseremo intensamente a ciò che dobbiamo fare per garantire che una cosa del genere non accada mai più“.

Però il portale coreano Koreaboo ha sottolineato come questi ‘provocanti manichini’ stessero tenendo in mano pannelli pubblicitari che sponsorizzavano alcuni siti con contenuti per adulti.

Fonte portale web Corriere dello Sport.

