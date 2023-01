Calciomercato: il Napoli starebbe pensando a Brekalo, ma come Demme potrebbe non essere impiegato in Champions

Secondo indiscrezioni di calciomercato lanciate da Sky prime Kiss Kiss poi il Napoli starebbe pensando al 24enne attaccante croato Josip Brekalo.

L’ex calciatore del Torino attualmente in forza ai tedeschi del Wolfsburg, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e Giuntoli starebbe pensando a un’affare a parametro zero portandolo in azzurro a giugno o, perché no, già a gennaio.

Se dovesse arrivare a gennaio, senza eventuali cessioni di calciatori considerati over, Brekalo potrebbe giocare tranquillamente in campionato ma rischierebbe di restare fuori dalla lista Champions e far compagnia in tribuna a uno tra Demme (il più probabile) o Bereszynski.

Ricordiamo che il tetto delle liste imposto dalle normative prevede che ogni squadra in Serie A deve garantire almeno 4 posti a calciatori cresciuti nel proprio vivaio, altri quattro a calciatori cresciuti nel vivaio di un qualunque club italiano, 17 senza vincolo, oltre un numero illimitato di calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2001.

Pertanto con l’eventuale arrivo di Brekalo e senza altre cessioni la lista del Napoli per la Serie A sarebbe così composta (in grassetto gli acquisti di gennaio):

CRESCIUTI NEL VIVAIO:

Marfella Zerbin Zedadka —

CRESCIUTI NEI CLUB ITALIANI:

Meret Di Lorenzo Zielinski Politano.

I 17 SENZA VINCOLI:

Gollini Bereszynski Rrahmani Kim Ostigard Juan Jesus Mario Rui Olivera Anguissa Elmas Lobotka Demme Ndombele Lozano Osimhen Simeone Brekalo?—

GLI UNDER 22:

Idasiak Gaetano Kvaratskhelia Raspadori.

Diverso il discorso per la Champions in quanto per l’UEFA sono considerati Under (21) i calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2002. Quindi Kvaratskhelia e Raspadori devono essere inseriti tra i 17 Over. Inoltre la normativa UEFA non consente a Zedadka, Zerbin e Marfella di essere considerati cresciuti nel vivaio del Napoli.

Pertanto con l’eventuale arrivo di Brekalo e senza altre cessioni la lista del Napoli per la Champions sarebbe così composta (in grassetto gli acquisti di gennaio):

CRESCIUTI NEL VIVAIO:

Zanoli Gaetano — —

CRESCIUTI NEI CLUB ITALIANI:

Meret Di Lorenzo Zielinski Politano.

I 17 SENZA VINCOLI:

Gollini Bereszynski Rrahmani Kim Ostigard Juan Jesus Mario Rui Olivera Anguissa Elmas Lobotka Ndombele Raspadori Lozano Osimhen Kvaratskhelia Simeone

GLI UNDER 21:

Idasiak

ESUBERI:

Demme Zedadka Marfella Zerbin Brekalo?.

