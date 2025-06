Calciomercato: il punto a La Domenica Sportiva Estate’ di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Il Napoli è pronto ad accogliere due nuovi rinforzi dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Il club azzurro ha chiuso per Noa Lang e Juanlu Sanchez. L’intesa con il PSV Eindhoven è stata trovata sulla base di 25 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Per l’esterno offensivo un contratto fino al 2030 e un ingaggio da 2,5 milioni a stagione e 300mila di bonus facili già da conseguire al primo anno. Si sta discutendo di una percentuale sulla futura rivendita che potrebbe essere del 10%. Definita anche l’operazione con il Siviglia per Juanlu Sánchez, talentuoso laterale destro. Il 21enne, che andrà ad occupare presumibilmente il ruolo di Mazzocchi (in uscita dal club partenopeo), si trasferirà a Napoli per 12 milioni di euro più 2 di bonus. L’ingaggio si avvicinerà al milione ma avrà svariati bonus indicizzati che consentiranno al 2003 di migliorare il suo standard economico. Contratto di cinque anni per l’esterno spagnolo.

Il Napoli torna alla carica per Yunus Musah. Il club azzurro non ha affatto abbandonato la pista che porta al centrocampista statunitense, anzi ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro al Milan per il classe 2002. I rossoneri, però, al momento stanno prendendo tempo.

Nelle scorse ore sembrava vicino l’accordo per Lorenzo Lucca, classe 2000 in forza all’Udinese, ma la trattativa non è ancora alle battute finali. Il Napoli ha già raggiunto un’intesa con il giocatore e conosce bene le richieste del club friulano, ma al momento non ha fretta di chiudere. Tutto ruota attorno al futuro di Victor Osimhen.

Se nei prossimi giorni dovesse concretizzarsi la sua partenza – attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni di euro – allora gli scenari cambierebbero radicalmente. In quel caso, infatti, il Napoli sarebbe pronto a riprovarci per Darwin Núñez del Liverpool.