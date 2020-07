Lo ha anticipato ieri il presidente del Basaksehir, ex club dell’attuale calciatore della Roma [LEGGI QUI]. Il Napoli starebbe puntando forte sul turco Cengiz Under per sostituire Callejon in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

L’affare si potrebbe chiudere intorno ai 35 milioni di euro per il cartellino.

Valutazione ritenuta eccessiva dal Napoli ma che potrebbe essere coperta tutta o in parte con l’inserimento nella trattativa dell’attaccante Milik o del portiere Ospina.

