Stando a quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, Gattuso dovrà fare a meno del centrocampista slovacco per la sfida contro l’Inter.

“Il centrocampista slovacco ex Celta Vigo Lobotka ha rimediato una distrazione muscolare di primo grado alla coscia sinistra, non parteciperà alla gara di domani e dovrà fermarsi per due-tre settimane.”

