Calciomercato.it: incontro negativo per il rinnovo di Hysaj, andrà via a zero

La redazione di Calciomercato.it fornisce un’importante indiscrezione sul rinnovo di Elseid Hysaj con il Napoli.

Nella serata di ieri, infatti, De Laurentiis avrebbe incontrato Mario Giuffredi, agente del calciatore per discutere del rinnovo. L’esito dell’incontro, però, sarebbe stato negativo e le parti adesso sarebbero lontane dal trovare un accordo. La possibilità più concreta in questo momento è che Hysaj resti al Napoli fino alla scadenza del contratto (giugno 2021) per poi andare via a zero.

