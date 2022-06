Calciomercato: Nandez ha una voglia matta di Napoli

Nandez è stato sempre molto apprezzato dallo staff tecnico del Napoli e in questa sessione di calciomercato potrebbe arrivare.

L’uruguaiano ha tutte le caratteristiche giuste per sostituire una pedina del centrocampo azzurro in uscita.

Il suo ruolo ideale è quello di mezz’ala destra in un centrocampo a tre ma può giocare anche in quello a due e, alla bisogna, ha fatto anche il quarto di difesa a destra.

È un calciatore di strappo, forza e buona tecnica, oltre ad essere forte di testa nonostante non sia altissimo.

Da Cagliari filtrano notizie di contatti tra il calciatore e il Napoli.

Attualmente,

la squadra che si è mossa in modo più determinato è il Monza ma Nandez vuole a tutti i costi gli azzurri.

Quando si cominceranno a liberare caselle nel centrocampo azzurro si passerà ad una fase più avanzata di trattativa.

