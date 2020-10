Ore difficili divise tra ansia, preoccupazioni, minacce di sconfitte a tavolino, carte bollate e troppe polemiche inutili.



Ma oggi una buona notizia c’è e riguarda Bakayoko.

Il calciatore arrivato a Roma dove sta svolgendo le visite è apparso in ottime condizioni fisiche e pronto per mettersi a disposizione di Gattuso.

Quando e come( data la situazione di isolamento) lo si capirà nelle prossime ore

