Calciomercato Napoli: Camara perché sì, Camara perché no

Vi presentiamo Mady Camara centrocampista accostato al Napoli quale possibile trattativa di calciomercato.

Informazioni di base. Mohamed Mady Camara è nato a Matam in Guinea il 28 febbraio 1997, è alto 182 cm per un peso di circa 75 Kg. Assistito dalla Playeleven Camara ha un contratto con i greci dell’Olympiakos Pireo fino al 30 giugno 2024.

Carriera. Camara è cresciuto nelle giovanili dei guineani del Kaloum Star prima e del Santoba poi. Ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2016-17 con i francesi dell’Ajaccio, club dove ha collezionato in totale 51 presenze con 3 gol e 1 assist. Nella stagione 2018-19 passa con i greci dell’Olympiakos Pireo dove in totale ha collezionato 133 presenze con 17 gol e 11 assist. Con la nazionale della Guinea ha collezionato 17 presenze con 1 gol. Nel suo palmares 2 campionati e una coppa di Grecia.

Caratteristiche tecniche – Visto in TV. Camara è un centrocampista di piede destro con una buona tecnica individuale e una buona visione di gioco. Può giocare da centrale in un centrocampo a tre oppure sia a destra che a sinistra in un centrocampo a due. Giocatore importante per personalità e fisicità, Camara si fa apprezzare anche per velocità e progressione. Preciso nel lancio lungo non ha paura a calciare di prima intenzione da fuori area ed è anche efficace nel dribbling quando recupera palla e fa ripartire l’azione.

Camara perché sì.

L’età giusta per misurarsi nel campionato italiano.

I costi alla portata del Napoli sia per il cartellino che per l’ingaggio.

Alzerebbe il livello qualitativo e quantitativo del centrocampo.

Potrebbe essere il partner ideale di Fabiàn.

I suoi lanci lunghi potrebbero esaltare la velocità di Osimhen e Lozano.

E’ un calciatore fisicamente integro.

Dal punto di vista disciplinare è anche molto corretto.

Non gli manca l’esperienza nelle coppe europee: 18 partite in Europa League (4 nei preliminari) e 17 in Champions League (8 nei preliminari).

Giuntoli con gli agenti del calciatore è già in affari per il franco-marocchino Machach e potrebbe quindi avere una corsia preferenziale per chiudere la trattativa.

Camara perché no.

Essendo un nazionale guineano potrebbe non essere a disposizione del Napoli per circa un mese tra gennaio e febbraio per lo svolgimento della Coppa d’Africa.

Deve migliorare nel gioco aereo.

