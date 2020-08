Calciomercato Napoli: da Koulibaly a Brekalo tutto sembra ruotare intorno a Ramadani

Il calciomercato del Napoli sembra ruotare tutto intorno al nome di Fali Ramadani, il potente agente di calciatori.

Una sensazione già percepita dalla nostra redazione lo scorso 17 aprile in piena pandemia quando si parlava con insistenza di un interessamento degli azzurri per l’attaccante iraniano Azmoun, uno dei tanti assistiti di Ramadani come Demme e Rog.

Proprio al nome di Ramadani è legata la più importante trattativa in uscita del Napoli: Kalidou Koulibaly. L’offerta arrivata dal Manchester City, malgrado la mediazione dello stesso Ramadani, non soddisfa ancora De Laurentiis.

Ed ecco che scoppia la grana Maksimovic, altro assistito di Ramadani, e la voce che vorrebbe il difensore serbo coinvolto in un possibile scambio con il centrale di difesa Milenkovic della Fiorentina altro assistito di Ramadani.

Ma il legame tra il Napoli e Ramadani riguarda un altro nome caldo del mercato azzurro: il turco della Roma Under.

Ma non finisce qui.

Nelle ultime ore un altro assistito di Ramadani è stato accostato al Napoli: il 22enne croato del Wolfsburg Josep Brekalo.

Non è da escludere che la possibile partenza di Koulibaly possa innescare un effetto domino e far decollare il calciomercato del Napoli, sia in entrata che in uscita.

