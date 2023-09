Calciomercato Napoli: Demme ancora tra color che son sospesi

Diego Demme, per ora, è sembrato fuori dal progetto, in scadenza 2024 potrebbe essere una opzione per la Fiorentina se uscisse Amrabat ma il tempo passa e la possibilità di restare in Italia diminuisce.

Possibile opportunità per il mercato turco che chiude più avanti o anche quello arabo.

Comunque il Napoli non prenderebbe nessun sostituto avendo confermato Gaetano che dovrebbe essere il sesto centrocampista effettivo della rosa e che risponde anche a tutti i parametri obbligatori per entrare in lista Champions.

