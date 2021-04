Calciomercato Napoli: Giuntoli al lavoro per mantenere i giocatori più importanti

In scadenza o scaduti ma solo contrattualmente, in realtà nel pieno della forza agonistica e della carriera.

Alcuni rappresentano la spina dorsale del Napoli, altri le costole e Giuntoli lavora per evitare che in tanti vadano via.

Non è solo una faccenda di bilanci, i costi di acquisto sono stati tutti ammortizzati.

Il patrimonio del Napoli è rappresentato dai suoi giocatori e in questi tempi così difficili per tutte le società vanno rivisti valori dei cartellini e anche ingaggi.

Il calcio dovrà necessariamente adeguarsi alle difficoltà finanziarie e potrebbe essere più conveniente conservare che cambiare.

Il Napoli di dimensionerà alla nuova realtà ma le variabili in ballo sono ancora tante per avere certezze.

Resta certo il principio che è quello di non perdere i calciatori più importanti.

