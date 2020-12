Calciomercato Napoli: Llorente tratta con la Samp, per Milik solo colloqui informali

L’esperto di mercato e giornalista Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime novità in merito a Llorente e Milik, attaccanti in uscita dal Napoli.

Per quanto riguarda lo spagnolo, sembra che il giocatore e la Sampdoria stiano trattando per il suo arrivo. La proposta del club è di sei mesi di contratto e c’è anche il placet del Napoli; da parte sua, però, Llorente vorrebbe un accordo più lungo. Su di lui c’è anche il Benevento.

La situazione di Milik, invece, si limita a colloqui informali. In particolare, sono tre le squadre che potrebbero puntarlo: Atletico Madrid, Fiorentina e Roma. Ma per ora, come si è detto, sono solo chiacchiere informali e non c’è nessun contatto ufficiale.

