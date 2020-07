Calciomercato Napoli: per Osimhen è fatta, non si molla Boga e si pensa a Under

Il Napoli è molto attivo in ambito calciomercato, in vista della prossima stagione, tra Osimhen, Boga e le ultime voci su Cengiz Under.

Per quanto riguarda l’attaccante del Lille, nelle ultime ore la voce corale è quella che dice: “è fatta”. In più, si sono aggiunte le voci che vogliono il Napoli non mollare Jérémie Boga e che con la Roma si sta parlando di Under. Logico pensare che, se arrivassero Boga e Under, si può parlare di una rivoluzione sugli esterni d’attacco.

Oltre a questa rivoluzione, però, ci potrebbe essere una sorpresa da tenere conto: una clamorosa cessione di Politano alla Roma. Una cessione che, chi si ricorda, era quasi già fatta nel mercato di gennaio salvo poi saltare all’atto finale che ha portato al suo arrivo a Napoli.

