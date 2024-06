Calciomercato Napoli: prima Rafa Marin poi Alessandro Buongiorno

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

“Rafa Marin farà le visite mediche nei prossimi giorni. Per Buongiorno bisognerà aspettare un po’. La trattativa sta andando avanti ma non sarà velocissima. La richiesta complessiva del Torino è 40mln, 35 + 5 di bonus. L’offerta verbale del Napoli è 30 + 5 quindi credo che la distanza non sia tanta. Bisognerà continuare a parlare per poi trovare un punto di caduta.

Il giocatore credo sia ben disposto al trasferimento perché andrebbe a giocare in una squadra che, come minimo, avrà voglia di competere per la vittoria del campionato. Al momento credo che non ci sia un’alternativa a Buongiorno più avanti delle altre. Essendo il Napoli una grande società, se Buongiorno dovesse venir meno domani mattina, andrà a ripescare sui nomi venuti fuori in questo periodo”.

