Calciomercato Napoli: sempre calda la pista Deulofeu

Sky Sport rilancia una voce di calciomercato ormai vecchia di diversi giorni. Il Napoli starebbe pensando all’esterno spagnolo Deulofeu per rinforzare le fasce d’attacco della squadra di Gattuso.

Deulodeu, 26 anni compiuti lo scorso mese di marzo, potrebbe arrivare in prestito dal Watford squadra di proprietà dei Pozzo retrocessa la scorsa stagione in Championship (la Serie B inglese).

Ricordiamo che Deulofeu è fermo dallo scorso 29 febbraio dopo la parziale rottura del crociato del ginocchio destro e che nell’esordio del Watford in campionato dello scorso weekend non è andato neanche in panchina.

Deulofeu ha già giocato 17 partite in Serie A con la maglia del Milan tra il gennaio e il giugno 2017 segnando 4 gol.

