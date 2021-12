Calciomercato Napoli: Tuanzebe perché sì, Tuanzebe perché no

Vi presentiamo Tuanzebe difensore inglese di origini congolesi accostato al Napoli quale possibile rinforzo per gennaio.

Informazioni di base. Axel Tuanzebe è un calciatore inglese nato a Bunia nella Repubblica Democratica del Congo il 14 novembre 1997 trasferitosi in Inghilterra fin dalla giovane età. Alto 186 cm per un peso di circa 75 Kg dal punto di vista contrattuale è assistito dalla sua famiglia. E’ in prestito annuale agli inglesi dell’Aston Villa ma ha un contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2023.

Carriera. Tuanzebe è cresciuto nelle giovanili del Manchester United dove ha esordito nel calcio che conta il 29 gennaio 2017 all’età di 20 anni. Dopo un inizio promettente di carriera che lo ha portato a fare tutta la trafila nelle nazionali giovanili dell’Inghilterra, Tuanzebe ha avuto una fase involutiva che gli è costata la fiducia dei tecnici dello United prima e di Gerrard poi. Non a caso da quando l’ex stella del Liverpool è diventato l’allenatore dell’Aston Villa Tuanzebe in 7 partite ha collezionato 5 panchine e nelle altre due gare ha giocato prima 6 e poi 2 minuti. In totale sono finora 44 le partite giocate tra Premier League (28), coppe inglesi (4) e coppe europee (6 in Champions e 6 in Europa League) con 0 gol segnati. Gli unici due trofei vinti sono due Premier League Under21con il Manchester United.

Caratteristiche tecniche – Visto in TV. Tuanzebe è un difensore centrale di piede destro che può adattarsi anche a giocare come esterno di difesa o, in casi estremi, come centrocampista difensivo davanti la difesa anche per la sua bravura nella lettura preventiva dell’azione avversaria. Buon senso della posizione e bravo nell’uno contro uno, Tuanzebe fa della fisicità il suo punto di forza. La discontinuità di rendimento e alcuni momenti di amnesia durante le partite sono i suoi talloni di Achille.

Tuanzebe perché sì.

La possibile formula per passare in azzurro: prestito con diritto di riscatto.

I costi alla portata del Napoli sia per il cartellino che per l’ingaggio in caso di un successivo riscatto.

La voglia di rilancio dopo un periodo di carriera non proprio esaltante.

Almeno nelle partite con le squadre di media-bassa classifica può ridurre il vuoto di esuberanza fisica lasciato da Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa.

Può colmare il buco lasciato da Manolas, avendo caratteristiche simili ma con una tecnica individuale di maggiore qualità.

E’ un calciatore fisicamente integro.

Dal punto di vista disciplinare è anche molto corretto.

Tuanzebe perché no.

La poca esperienza.

E’ pur sempre una scommessa considerando il lungo periodo di involuzione tecnica.

Difficile prevedere i tempi di ambiento e di adattamento a un nuovo campionato considerando che a Spalletti serve un difensore centrale subito pronto.

