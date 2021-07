Calciomercato Napoli: tutte le novità della stagione 2021/22

Sarà una stagione entusiasmante quella che verrà. Specialmente a livello calcistico e in Serie A, date le grosse novità che caratterizzeranno l’edizione 2021/2022.

A partire dalla girandola di allenatori, che ha portato grandi cambiamenti sulle panchine dei top club. Allegri è tornato alla Juventus, Simone Inzaghi ha lasciato la Lazio, sostituito da Maurizio Sarri, e si è accasato all’Inter. José Mourinho è il nuovo tecnico della Roma e chi conosce bene il mondo del calcio, i movimenti di calciomercato e le quote delle scommesse sportive in Italia inserisce i giallorossi tra i nuovi favoriti per raggiungere quantomeno un posto nella prossima Champions League.

Attenzione, però, anche al Napoli. I Partenopei, infatti, hanno salutato Rino Gattuso e hanno puntato tutto su Luciano Spalletti, già al lavoro nel ritiro estivo di Dimaro e pronto a risollevare la squadra di Aurelio De Laurentiis rispetto al quinto posto in classifica ottenuto la scorsa stagione.

Ma per quanto il tecnico toscano sia eccezionale dal punto di vista della preparazione atletica e del gioco, di certo vorrà avere a disposizione anche una rosa competitiva. Le basi per fare bene ci sono tutte, dato che molti titolarissimi saranno blindati.

Su tutti Lorenzo Insigne, fresco campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, al termine di una cavalcata meravigliosa, condita anche da due gol, come quello realizzato contro il Belgio nei quarti di finale. Il club partenopeo, infatti, sta cercando di mettere a tacere le voci di una possibile partenza nel finale di calciomercato e vuole studiare la soluzione migliore per trattenere lo scugnizzo nella sua Napoli ancora a lungo attraverso un rinnovo da capogiro. Incontro previsto per inizio agosto. Sarà fondamentale resistere alle tentazioni di offerte monstre per mantenere inalterata la base fondante della squadra.

Tra i giocatori che risultano incedibili per Spalletti, oltre a Insigne, ci sono Dries Mertens e Koulibaly. Questo nonostante l’interesse per il difensore azzurro da parte di diversi top club europei, come il Paris Saint Germain, che sta costruendo una squadra incredibile a forza di colpi di mercato. Al momento, però, i partenopei resistono e provano a trattenere il proprio muro difensivo accanto a Manolas.

Chi dovrebbe restare, poi, è anche Mario Rui, come confermato dal suo agente qualche giorno fa. Questo specialmente dopo la partenza di Hysaj direzione Lazio. Dall’altra parte, invece, si punta a rafforzare la fascia con un innesto di qualità, come potrebbe essere quello di Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea, infatti, sembra destinato a lasciare Londra in questa sessione di mercato. Sono tante le squadre sull’italo-brasiliano, ma il Napoli ha già chiesto informazioni e se si dovesse cedere Ghoulam tenterebbe l’affondo definitivo.

Capitolo attaccanti. La conferma di Osimhen appare scontata e l’attenzione delle cronache di mercato potrebbe presto ricadere su Petagna. L’ex Atalanta, infatti, non è sicuro della permanenza a Castel Volturno, specialmente per un velato interesse dell’Inter che si sta facendo sempre più concreto.

Qualora il giocatore dovesse partire, Giuntoli potrebbe puntare su Caicedo, in uscita dalla Lazio e mai davvero nei piani di Maurizio Sarri. Un’ultima suggestione, invece, riguarda Boga del Sassuolo. Su di lui ci sono molte squadre italiane, compresa l’Atalanta di Gasperini, che sembrava in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del francese.

Ma dopo l’ultima richiesta neroverde, 20 milioni circa, i bergamaschi hanno messo in stand-by la trattativa, lasciando via libera ai dialoghi con altri club, compreso quello napoletano.

