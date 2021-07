Calciomercato: Rui Patricio è il nuovo portiere della Roma, il napoletano Esposito al Basilea

Due ufficialità arrivano dal calciomercato.

La Roma ha ufficializzato l’acquisto dal Wolverhampton del 33enne portiere portoghese Rui Patricio in passato contattato anche dal Napoli. Al club inglese vanno 11,5 milioni di euro più bonus, per il portiere un contratto triennale dall’ingaggio non ancora noto.

L’Inter invece ha ufficializzato la cessione agli svizzeri del Basilea di Sebastiano Esposito, 19enne attaccante nato a Castellammare di Stabia, con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto.

