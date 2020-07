Calcioscommesse: puntate anomale in Serie C e Campionato Primavera

Piombano nuove ombre sul calcio italiano che questa volte vede riavvicinarsi lo spettro del Calcioscommesse.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su fatti accaduti prima dello stop dei campionati. Sarebbero state registrate delle puntate anomale su alcune partite di Serie C e del campionato Primavera.

Nello specifico si parla soprattutto di una partita che avrebbe attirato le puntate di molti scommettitori e che vedrebbe anche il coinvolgimento di un arbitro. Durante questa partita, infatti, il risultato non era quello su cui in molti avevano scommesso e a pochi minuti dalla fine l’arbitro si è infortunato portando alla sospensione del match. Di fatto chi ha puntato dei soldi su quel risultato non ha perso nulla a causa della mancata conclusione della gara.

Comments

comments