Calderon ex presidente Real Madrid: “Napoli da non escludere per lo scudetto”

L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato della lotta scudetto.

“La Serie A è sempre stata un campionato molto competitivo, con club che sono un punto di riferimento nel calcio mondiale e con tifoserie davvero appassionate.

In questa stagione sembra che Milan e Inter siano le migliori candidate allo Scudetto, anche se il Napoli non è da escludere.

La Juve non è al meglio, ma è sempre una squadra da tenere in considerazione. Senza dubbio la partenza di Cristiano non l’ha favorita. CR7 è un giocatore che dà moltissimo alla compagine per cui gioca, non solo per i gol che segna, ma anche per il suo spirito competitivo che contagia i compagni”.

Comments

comments