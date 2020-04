Mirko Calemme, corrispondente per As in Spagna, annuncia che la Liga è pronta a ripartire ad inizio maggio.

Di seguito il suo post, dove ha rivelato le intenzioni della Liga e cioè quelle di riprendere gli allenamenti a partire dal 4 maggio:

+++La #Spagna riapre: allenamenti dal 4 maggio, #LaLiga ritorna da inizio giugno+++ — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 28, 2020

