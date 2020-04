Calemme, As: “Nel prossimo mercato gireranno meno soldi”

Mirko Calemme, corrispondente per il quotidiano spagnolo As, parla del prossimo mercato, con un occhio di riguardo per Callejon e Mertens.

Ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue parole:

“Con un mercato comunque limitatissimo dall’emergenza, dove gireranno meno soldi, chi ha giocatori molto forti farà fatica a venderli. Cedere tutto l’attacco del Napoli non renderebbe poi semplice ricostruirlo, soprattutto se vendi uno come Mertens che continua a fare la differenza ad alti livelli.

Anche trovare un altro con le caratteristiche di Callejon non è semplice.“

