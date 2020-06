Calemme: “Callejon non vuole andar via, ma non c’è l’accordo con il Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS.

“Callejon ha dato disponibilità a terminare la stagione con il Napoli. Per ora, non è sicuro che ciò accada: essendo in scadenza di contratto e non avendo altri accordi a partire da settembre, bisogna trovare un punto d’incontro economico che al momento non c’è. Non ci sono stati molti contatti tra entourage e società, ma ci saranno molto probabilmente nelle prossime ore. L’unica certezza è che Callejon vuole finire la stagione al Napoli e che se arrivasse una proposta per prolungare la sua permanenza anche oltre, lui accetterebbe. Per il faccia a faccia definitivo ogni giorno è quello buono: può esserci già oggi”.

