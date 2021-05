Calemme: “Il Napoli pensi solo al campo e non agli arbitri”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di ‘Diario As’, che ha parlato del Napoli e del finale di stagione.

A seguire le sue parole:

“Non mi interessano le designazioni arbitrali della penultima giornata e spero che la pensi così anche il Napoli. Protestare prima di giocare non serve a nulla. Andava fatto qualcosa dopo il gol annullato a Osimhen contro il Cagliari. Non adesso.

Semmai, dopo la gara di Firenze, nel caso qualcosa andasse storto, il Napoli avrebbe tutto il diritto di lamentarsi. Per il momento è meglio concentrarsi sul campo. Il Napoli non si gioca soltanto la qualificazione in Champions, ma la possibilità di cambiare gli equilibri futuri del campionato. Conquistare il quarto posto a spese della Juve sarebbe importantissimo, come vincere uno scudetto.

Credo anche io che in situazioni del genere bisogna tenere gli occhi aperti, però il Napoli deve concentrarsi solo sul campo perché ha tutte le possibilità di vincere contro Fiorentina e Verona e chiudere i giochi.”

