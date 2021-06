Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. Le sue parole.

“Koulibaly al Real Madrid? In questo momento il Real non sarebbe in grado di presentare tanti soldi al Napoli per Koulibaly. E’ un mercato complicato anche per i top club, non solo per il Napoli. Poi il club spagnolo ha da poco comprato Alaba per sistemare il reparto difensivo, dunque non credo sia intenzionato a presentare offerte per il difensore senegalese”.

Comments

comments