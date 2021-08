Sul suo profilo twitter l’agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha postato un messaggio dopo il trasferimento del calciatore al Napoli.

Sono felice per il trasferimento di Juan Jesus al Napoli. Una bella opportunità per un professionista esemplare in una grande squadra. Forza Juan! #teamRC #JuanJesus #Napoli pic.twitter.com/MMMklOJwUC

— Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 18, 2021