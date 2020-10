Calenda (entourage Osimhen): “Farà vedere grande cose e segnerà gol pesanti, anche contro difese chiuse”

Nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto Calenda, rappresentante italiano di Victor Osimhen.

“Premesso che per noi è facile dare giudizi, Victor è giovane, è appena arrivato nel nostro campionato in una stagione anomala. Il campionato è difficile tatticamente, ma Victor ha delle doti straordinarie, ne farà vedere altre, gioca in una grande squadra, piacevole da veder giocare, con attori molto importanti. Per inserirsi dentro un contesto, bisogna avere il tempo di allenarsi: non sono passati neppure due mesi.

Up and down in alcune gare? I ragazzi possono avere delle stanchezze e quanto altro, le difese avversarie mettono un semaforo rosso quando vedono l’attacco del Napoli. Osimhen è solare, una persona vera, diretta. Quello che lui ha dentro lo si vede dal comportamento, dal viso, dagli atteggiamenti. Questo è il suo animo: ognuno ha le proprie esperienze, lui arriva da esperienze forti, è un ragazzo vero, solare. Bisogna fare un plauso all’allenatore: sta facendo un lavoro enorme nello spogliatoio, mettendo la competizione giusta in allenamento, leale fuori dal campo e che si sviluppano in campo.

Può segnare 17-18 gol guardando alle medie degli altri anni? Victor vede la porta e fa gol pesanti, basta guardare lo score in Champions. In Italia non ci sono più i difensori di una volta, si è persa una certa scuola: non vedo perché Victor non possa arrivare a quei numeri. Victor è felicissimo, c’è grande unione con tecnico e compagni“

