Calendario Napoli: fino al 31 dicembre altre nove partite, dove vederle in TV

Ultima sosta del 2021 per le nazionali. Dal prossimo weekend il Napoli è chiamato a giocare le ultime 9 partite dell’anno che daranno un segnale chiaro sulle ambizioni della squadra di Spalletti in campionato (si chiude il girone di andata) e in Europa League (si chiude la fase dei gironi eliminatori).

Di queste 9 partite il Napoli ne gioca 7 in campionato e 2 in Europa League.

In particolare 5 in casa (4 in campionato a 1 in Europa League) e 4 in trasferta (3 in campionato delle quali due con le milanesi e 1 in Russia in Europa League).

Questo il calendario delle partite che il Napoli deve giocare fino al 31 dicembre (in rosso quelle di Europa League):

domenica 21 novembre ore 18:00 Inter-Napoli (DAZN); mercoledì 24 novembre ore 16:30 Spartak Mosca-Napoli (SKY e DAZN); domenica 28 novembre ore 20:45 Napoli-Lazio (DAZN); mercoledì 1 dicembre ore 20:45 Sassuolo-Napoli (DAZN); sabato 4 dicembre ore 20:45 Napoli-Atalanta (DAZN e SKY); giovedì 9 dicembre ore 18:45 Napoli-Leicester (SKY e DAZN); domenica 12 dicembre ore 18:00 Napoli-Empoli (DAZN); domenica 19 dicembre ore 20:45 Milan-Napoli (DAZN); mercoledì 22 dicembre ore 20:45 Napoli-Spezia (DAZN).

