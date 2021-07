Calendario Serie A 2021-22: le cinque certezze del Napoli, cosa si intende per campionato asimmetrico

Oggi alle ore 18:30 il campionato di Serie A 2021-22 conosce le partite delle 38 giornate con la compilazione del calendario. Diretta TV sui canali DAZN e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A.

Il campionato asimmetrico. Per la prima volta nella storia della Serie A le partite del girone di ritorno NON seguiranno la stessa successione delle gare del girone di andata (Es. se il Napoli affronta la Juventus alla 5° giornata del girone di andata, non è detto che l’affronti poi alla 5° giornata del girone di ritorno ma ad esempio potrebbe sfidarla anche alla 8° o alla 12° o anche alla 19° giornata del girone di ritorno).

L’unico vincolo in questo nuovo format asimmetrico è che una squadra NON può affrontare una stessa avversaria se non vengono giocati almeno altri turni di campionato (Es. se il Napoli affronta la Juventus alla 15° giornata di andata nel girone di ritorno non può affrontarla prima della 4° giornata).

Le cinque certezze del Napoli. In base ai criteri stabiliti per la compilazione del calendario il Napoli ha cinque certezze:

nella prima giornata NON affronta Salernitana e Fiorentina; nell’ultima giornata NON affronta Salernitana, Verona e Lazio; nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) NON affronta Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Salernitana e Roma; nelle giornate 4ª,7ª,9ª,12ª,14ª, 17ª di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª, 17ª giornate di ritorno NON affronta Atalanta, Inter, Juventus e Milan; quando gioca in casa la Salernitana gioca in trasferta e viceversa.

