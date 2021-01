Callejon a Sky: “Napoli? Casa mia per 7 anni, sarà bello e strano”

L’attaccante della Fiorentina Josè Callejon ai microfoni di Sky ha parlato della prossima gara di campionato contro il suo ex Napoli.

“Nel calcio purtroppo si vive di risultati, non di prestazioni. Oggi è andata così ed è vita, guardiamo avanti. Bisogna continuare così.

Sono contento, per me era un periodo un po’ strano perché per 7 anni ho giocato sempre a Napoli, qui ho fatto qualche partita in panchina ma io ho continuato ad allenarmi e a lavorare: io sono così. Testa bassa e lavorare. Sono contento della prestazione mia e della squadra.

La prossima a Napoli? Sarà bella ma anche strana. Tornare al San Paolo è stato casa mia per 7 anni, sarà strano ma ora indosso questa maglia e penso a questo”.

