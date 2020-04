Callejon ancora in scadenza, due i possibili sostituti in caso di addio

José Maria Callejon potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il Napoli, secondo quanto riporta Tuttosport, valuta le alternative.

Il Napoli è ormai convinto di perdere José Maria Callejon al termine della stagione in corso. Difficile credere che il calciatore spagnolo possa rinnovare, per questo si valutano diverse piste per il futuro. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club azzurro ha ormai scelto l’esterno offensivo: si tratta di Jeremy Boga, classe ’97, ala del Sassuolo che il Chelsea, suo vecchio club, può ancora riscattare. Un calciatore di grande valore. In alternativa sempre valida l’opzione che porta a Milot Rashica, 23 anni, del Werder Brema.

