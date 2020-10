José Callejon alla fine riparte dall’Italia, con il suo approdo alla Fiorentina molto vicino. Lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al suo arrivo a Firenze.

José, appena arrivato a Firenze, ha commentato così:

“Felice di essere qui, volevo restare in Italia. Sostituire Chiesa? Chiesa è Chiesa, io sono Callejon. Importante anche per la mia famiglia il fatto di essere rimasto in Italia.“

